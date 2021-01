Josetty Hurtado viene trabajando como ‘influencer’ y maquilladora en Estados Unidos, donde actualmente reside junto a su madre y su hermana. Sin embargo, no pudo evitar comentar sobre lo mucho que extraña a su padre, Andrés Hurtado.

Recordemos que hace algunos meses, el popular conductor de televisión vivió duros momentos tras contagiarse de COVID-19. Incluso fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) al tener comprometidos sus pulmones, y su hija reveló cómo se sintió al estar lejos de él.

“No me toques a mi padre. Mi papá es mi mejor amigo, es mi vida entera, yo siempre le digo: ‘Si tu te vas, yo me voy contigo’. Yo no puedo concebir una vida sin él”, manifestó entre lágrimas la joven de 33 años.

TE PUEDE INTERESAR