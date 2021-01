Magaly Medina fue sorprendida en plena transmisión en vivo por Carlos ‘Tomate’ Barraza y Susy Díaz, con el fin de otorgarle un premio al “Mejor programa de espectáculos”.

Y es que la popular ‘Urraca’ se mostró muy emocionada por haber recibido este galardón para su programa “Magaly TV, la firme” emitido por ATV.

“Te traemos en nombre de la corporación radial a la cuál pertenezco y hay varias radios. (…) Te vamos a entregar este premio por ser el mejor programa de espectáculos”, manifestó el sobrino de Miguelito Barraza.

En ese sentido, la periodista de espectáculos no solo agradeció al público televidente por su sintonía, sino también a todo su equipo de producción. “Muchísimas gracias a la corporación radial. (…) Ustedes saben que alguna vez he estado en radio muchos años, me encanta, pero además agradecer no solo al público que es el que nos sintoniza día a día, sino también quiero compartir este premio con el equipo que me acompaña, que aunque a veces me hagan renegar, saben que los quiero mucho”, manifestó.

