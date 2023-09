Josi Martínez declaró para ‘Reporte Semanal’ sobre su pariticipación en ‘El Gran Chef Famosos’, donde se ha ganado el cariño del público y del jurado por su personalidad.

El reconocido influencer cuenta cómo aceptó participar en el reality de cocina. “Mi mamá siempre me hablaba del programa. Yo lo había visto muchas veces en TikTok, en redes sociales. Cuando me llamaron y me dijeron para que esté, yo dije ‘¿qué?’ y claramente acepté de una porque a mí me encanta cocinar. El Gran Chef es un programa familiar que todos pueden ver y aparte tienen que reirse viendo cómo la malogramos cuando cocinamos”, expresó.

Asimismo, Josi confesó a quién eliminaría del programa de Latina TV si tuviera la posibilidad de sacar de competencia a uno de sus compañeros. “ Yo eliminaría a Mariella Zanetti porque es una gran competencia, es de las únicas que sabe cocinar realmente, claramente la eliminaría, uno por competencia tiene que ser inteligente, yo la boto de una ”, comentó entre risas.

De rey de tiktok a la cocina del gran chef 2

