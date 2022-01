Tras haber enrumbado a Estados Unidos, Josimar Fidel decidió sorprender a propios y extraños al lanzar su nueva producción, tras haber nacido su tercera hija, fruto de su antigua relación con María Fe Saldaña.

“Mi vida ha tomado un nuevo rumbo con este álbum, es totalmente diferente a todas las cosas que hice antes, el 80% de la música es inédita, algunas canciones compuestas por mí, como ‘Así soy yo’, donde hablo de parte de mi vida. Hemos hecho temas para el público peruano y latino para expandir mi música”, comenzó diciendo.

Por otro lado, el salsero confesó que ya no hace caso a las críticas que pueden surgir sobre su vida privada, pues está muy enfocado en su carrera musical.

“Mi familia sabe quien soy, todo lo hago por mis hijos, a quienes deseo darle una vida que nunca tuve. Aclarar también que no me fui corriendo del Perú, porque no la debo, todo lo contrario, estoy bien con todos, con María Fe hablo todos los días, me envía muchas fotos de nuestra bebita”, expresó.

En ese sentido, ‘El Rey de la salsa perucha’ contó que no la ha tenido fácil desde que decidió irse a radicar a Norteamérica, sin embargo, sabe que todo sacrificio tiene su recompensa

“Salí de mi zona de confort para iniciar algo nuevo, por eso le puse al álbum ‘El comienzo’, porque era el comienzo de una nueva vida para mí y mi familia. Sentía que en el Perú ya había alcanzado mi tope, lo que hacía era repetitivo y decidí atreverme a hacer otras cosas”, finalizó diciendo.

