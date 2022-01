¡Fuertes declaraciones! Rebeca Escribens no se quedó callada y arremetió contra Gino Pesaressi, a quien cuestionó fuertemente por sus dotes actorales. Sin embargo, al exchico reality no le habrían gustado estos comentariosy así lo evidenció.

Todo quedó al descubierto en la última edición de “Más Espectáculos”, cuando la conductora comentó las escenas que tuvo el modelo en la novela “Maricucha”, dónde viene haciendo de un electricista llamado ‘Don Juan’, y que para ella “él siempre actúa de lo mismo”.

Este comentario no pasó desapercibido por Gino, quien no perdió la oportunidad de escribirle a Ximena Dávila, reportera de ‘Estás en Todas’, donde no solo se defendió, sino que le hizo tremenda aclaración a la popular ‘Doña Rebe’.

Sin pelos en la lengua, el joven habría criticado a la también actriz por su edad al tratar de sacar cara por su trabajo. “Ese es mi perfil. ¿O crees que a la Rebe la van a llamar de veinteañera?”, leyó la comunicadora.

En ese instante, Rebeca Escribens se retractó de lo que había dicho sobre Gino, elogiando su trabajo. “Soñar no cuesta nada. Ahorita podría estar en Anticucha, teniendo un papel ricotón contigo. Tu papel es hermoso, sigue haciendo de sexy. Lo que me interesa es que tiene correa y no se ha molestado”, finalizó.

