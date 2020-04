El cantante de salsa, Josimar, nuevamente está envuelto en tremenda pelea con su todavía esposa Gianella Ydoña.

Gianella Ydoña acusó a Josimar de celarla cada vez que puede la llama y le pregunta sobre su vida sentimental, pese a que este tiene novia.

La protagonista contó que ha vuelto a su casa en Barrios Altos junto a su bebé pues Josimar ya no paga el departamento en el que ella vivía con el pequeño en Santa Anita.

"No me da la pensión del bebé porque no tiene dinero porque no está trabajando. Él es un hombre millonario, hemos sido esposos, el tiene su cuenta recontra abastecida", contó la protagonista.

“A mí puede decirme cosas, porque a mi me jo... un montón, me jo... si tengo novio, me jo... si salgo, me jo...por todo”, agregó.