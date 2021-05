Josimar Fidel usó su cuenta oficial de Instagram para disculparse públicamente por una ‘broma’ que le hizo hace algunos días a la popular Uchulú, el último jale de “El artista del año”. “Que chape el micro como ella sabe”, comentó el intérprete de “La protagonista”, quien acto seguido soltó una carcajada.

El salsero compartió en la mencionada red social un video en el que aparece bailando la pegajosa canción “No sé” de Explosión Iquitos junto a Esaú Reategui Wong, nombre del joven que da vida al divertido personaje.

En el mensaje que acompaña el clip, el cantante no solo admite que que el comentario hacia el tiktoker fue desubicado, sino que además elogió su talento y su carisma y también le pidió que salga de sentencia para que continúe enseñándole a bailar.

“El talento no solo está en la voz. Hay personas q no se dedican a esto exactamente, pero pueden conquistar a millones de personas solos en un escenario. Esa es la @lauchulu . Personalmente conocí a “Uchulu” en la academia del Artista del año y hace mucho tiempo no me reía tanto con alguien tan sincero y alegre”, se lee al inicio del texto.

“Si en algún momento dije algo a modo de broma que no fue adecuado te pido disculpas. A veces la criollada nos gana y no medimos las bromas de mal gusto. Cómo te dije hace días, cuentas conmigo para lo q necesites. Ya eres una artista gracias al carisma q tienes. Ahora tienes que salir de sentencia para q me sigas enseñando a bailar”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

“El Artista del Año”: Josimar hace su mea culpa tras polémico video en TikTok

El artista del año: Josimar y su mea culpa tras polémico video en TikTok

TE PUEDE INTERESAR