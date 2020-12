Josimar Fidel sorprendió a todos sus seguidores al revelar que está próximo a grabar un nuevo tema musical junto a Daniela Darcourt y al internacional Tito Nieves.

El salsero realizo una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram en donde un usuario le pregunto si le gustaría hacer un dueto musical con la interprete de ‘Probablemente’, ante esto, el cantante respondió.

“Muy pronto se viene un feat con Daniela, pero acompañado no solamente los dos, no solo Josimar y Daniela, también va a estar el maestro, mi tío Tito Nieves. ¡Tito Nieves, Daniela y Josimar y su Yambú, no saben la bomba que se viene para este enero o febrero!”, se le escucha decir en una de las historias que posteo.

Foto: (Captura de Pantalla/Instagram: @josimarfideloficial)

Cabe recordar que Josimar estuvo como invitado en el programa “En Boca de Todos” en donde revelo que considera a Daniela Darcourt como la mejor salsera de nuestro país.

“Daniela Darcourt, es su estilo por el que me gusta, como bailarina también, porque es bailarina profesional. No estoy desmereciendo el canto o trabajo de otras chicas, compatriotas mías, pero me gusta más el estilo de Daniela, también está Amy Gutiérrez”, manifestó el intérprete de ‘El aventurero’.

VIDEO RECOMENDADO

Josimar se emocionó con saludos de sus hijos. (En boca de todos /América)