¡Terrible! Josimar Fidel se vio en la obligación de borrar un video de TikTok, donde prácticamente se burló de las personas que buscan cama UCI en la coyuntura de la pandemia por el COVID-19 que viene afectando a nuestro país.

Y es que el salsero hasta utilizó el doble sentido para referirse a este delicado tema, motivo por el que fue fuertemente criticado en todas las redes sociales.

“Mi gente por favor, estoy muy preocupado, cuídense, cuídense. Ya no hay cama UCI, en todos los hospitales no hay cama UCI. A una amiga se la han llevado a un telo para entubarla, por favor cuídense, piensen en ustedes”, se le escucha diciendo al cantante.

Por su parte, Magaly Medina no dudó en criticar a Josimar, tildándolo de ser una persona poca empática y hasta grosero por los términos que usó en su video.

“Cuando en estos momentos la situación del país es tan delicada, que hay tantas familias delicadas por esto del COVID, que suplican por un balón de oxígeno, por una cama UCI... Este chico inmaduro, falta de toda empatía total, hace un tiktok donde se burla de esto con una comparación bastante grosera”, comentó.

“La gente no se ha reído de esa tontera, lo ha criticado por no tener conciencia ni sensibilidad. Parece que no le ha tocado que nadie de su entorno familiar esté necesitando desesperadamente una cama UCI”, finalizó.

