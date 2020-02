El cantante Josimar, quien en los últimos días ha sido muy criticado debido a la gran pérdida de peso que ha tenido en menos de un año, a raíz de un informe que sacó Magaly Medina en su programa, hoy cuenta que la operación que se hizo fue lo mejor que le pasó.

Y es que recordemos que el salsero se realizó la operación llamada manga gástrica, intervención que lo ha hecho bajar más de 50 kilos en menos de un año.

“Lo que hable el resto de mi salud, no me importa. Lo que yo hice fue comprar vida, me siento super saludable”, expresó Josimar al programa ‘América Hoy’.

El intérprete de “El Aventurero” se refirió expresamente a las críticas de la popular ‘Urraca’ y le restó completa importancia a sus declaraciones, ya que a él lo único que le interesa es lo que pueda pensar su familia, amigos y entorno cercano.

Josimar aprovechó la coyuntura del tema para poder dejarle un mensaje a aquellas personas que sufren de obesidad y tienen la posibilidad de realizarse dicha intervención quirúrgica.

“Mi consejo es que si no pueden bajar de peso con la dieta o ejercicios, que vayas y te hagas ver con los especialistas. La obesidad trae muchas enfermedades, y si no lo manejas a tiempo, puede ser letal”, finalizó diciendo.

