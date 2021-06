Creció. La hija mayor del salsero Josimar cumplió 15 años y ya es toda una señorita. Pese a la pandemia, ella celebró este día, al parecer con una pequeña reunión.

Josimar compartió en su cuenta de Instagram una foto de ese día, en el que su hija lució un hermoso vestido y una pequeña tiara, implementos que usan las quinceañeras en su día especial.

En su red social, Josimar agradeció a Dios por la vida de su adolescente hija. “Hoy quiero agradecer a mi Dios como todos los días de mi vida por darte un año más de vida a mi adorada hija 15 años amor de vida me siento feliz hija mía que Dios te de muchos años más de vida amor mío te amo te amo te amo hija mía”, escribió.

Además, Josimar reconoció que con la adolescente aprendió a ser padre de familia. “Tu fuiste mi primera hija contigo aprendí a ser papá, eres uno de los mejores regalos que me dio papá Dios fue el haberte conocido hija mía”.

“Hoy cumples 15 años y me rehúso aceptar que ya no eres mi bebé. Aún recuerdo como aprendí a ser papá con la mejor maestra. Tenía solo 18 años y solo sabía cantar. Aún recuerdo cada biberón, pañal y llanto q me esperaba cuando llegaba por las mañanas”, agregó.

Finalmente, Josimar le recordó a su hija que los sueños se pueden cumplir y que esa es la enseñanza que él espera haberle dejado. “Pero papá no es un papá común. Papá decidió ser cantante y aveces hay q sacrificar mucho por cumplir nuestros sueños. Espero q almenos eso pueda haber dejado en ti. Amor de mi vida. Te amo @jonely.fidel”.

