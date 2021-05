El salsero, Josimar Fidel expresó su molestia luego de caer en sentencia junto a Chikiplum en la última edición de ‘El artista del año’. Y es que el cantante estuvo inconforme con la actuación de la orquesta del programa de Gisela Valcárcel.

“Obviamente (se debía ir sentencia la orquesta). Son tremendos músicos, los respeto, pero en este caso yo no soy el director de la orquesta. La música suena y me pongo a cantar con la música que me pone el programa. ¿Ósea que yo debo estar preocupado en cómo se escucha la orquesta?”, indicó en declaraciones a la prensa.

Recordemos que durante la quinta gala del programa de la ‘señito’, el interprete de ‘Con la misma moneda’ junto a la modelo Leysi Suárez presentaron un remix de ‘Querida – Noa noa’ de Juan Gabriel. Sin embargo, en reiteradas oportunidades tuvo fallas con el tempo de la canción.

Tras estos inconvenientes, el salsero recibió bajas calificaciones por parte del jurado y fue sentenciado junto con el cómico del ‘Reventonazo de la Chola’.

Finalmente, el cantante peruano culpó a la orquesta del programa por su sentencia y se manifestó en contra de la decisión del jurado, pues considera que él cantó bien.

“Acá yo no soy el productor, ni el director ni el arreglista. Aquí soy un participante si la orquesta no me da el respaldo, no suena bien, no es culpa mía. Si ellos se equivocan, no me van a culpar a mí. Estoy disconforme con esta sentencia. Lo de la orquesta no me la pueden cargar a mí, no es mi orquesta. La orquesta no es responsabilidad mía”, añadió muy molesto.

Vale recordar que Josimar aprovechó unos minutos del programa ‘El Artista del Año’ para pronunciarse ante la denuncia que le hizo un arquitecto asegurando que le debe 200 mil soles por su casa de playa en Asia.

El salsero anunció que ya inició con los trámites para demandar al arquitecto por haberlo difamado en medios de comunicación.

“Él está denunciado al día de hoy y aparte de eso, gracias a Dios que este señor ha salido en televisión a decir tantas cosas, que hay más víctimas de este señor que me han escrito ‘yo también he sido estafada por este señor’”, manifestó Josimar.

VIDEO RECOMENDADO

Gisela Valcárcel envió indirecta en El artista del año

Gisela Valcárcel envió indirecta en El artista del año - diario OJO

TE PUEDE INTERESAR