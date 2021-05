El programa “Magaly TV La firme” presentó la denuncia del arquitecto Paul Cedeño contra Josimar Fidel y este sábado 22 de mayo, el artista y su madre se defendieron durante su presentación en “El artista del año”.

“Me siento mortificada porque este señor ha salido a hablar en la prensa de que mi hijo lo ha estafado, que él le debe, pero no es así. Él le dio al principio 300 mil soles y toda la cantidad del material que él ha comprado, me parece que está a lo que él dice”, dijo doña Isabel Farfán, la madre de Josimar.

Por su parte, el ‘rey de la salsa perucha’ aseguró que la estafa vendría del arquitecto que trabajó en la casa de Asia que compró:

“La casa de 300 mil soles que me había dicho que costaba la casa (...) cuando voy con el ingeniero me dice, Josimar, acá no hay 300 mil soles”, expresó Josimar, quien fue apoyado por Gisela Valcárcel.

Recordemos que el arquitecto aseguró que Josimar le debe 200 mil soles por el trabajo que realizó en el inmueble de mil metro cuadrados.

“Ahora tiene una deuda conmigo de 200 mil soles... Que por favor me pague”, dijo Paul Cedeño, arquitecto y dueño de ‘IDEARQ CONS SAC’, en declaraciones para el espacio de Magaly Medina.

Fotos y videos: América TV | ATV

