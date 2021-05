La Uchulú interpretó la canción ‘Todos me miran’ de Gloria Trevi, pero no fue del agrado del jurado. “Sigo prefiriendo ver los TikTok de La Uchulú que las participación en esta pista. No está teniendo el nivel que debe tener”, criticó Santi Lesmes. Estos comentarios provocaron una discusión en El Artista del Año. “Para mí, su actuación superó al ensayo de ayer. Creo que ha avanzando muchísimo”, defendió Gisela Valcárcel. | VIDEO: América TV