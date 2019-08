La primera pareja de Josimar, Milagros Aliaga, quien también es madre de la hija mayor del salsero, rompió su silencio luego de las fuertes acusasiones de violencia que ha recibido el cantante por parte de sus dos exparejas, Gianella Ydoña y Andrea García.

Según contó para el programa ‘Válgame Dios’, la joven no vivió ningún tipo de agresión, Milagros asegura que vivió su amorío con normalidad y que, ahora, mantiene una relación cordial por el bienestar de su hija.

“Siempre hemos conversado, siempre tenemos comunicación por nuestra hija. Él ve a mi hija, yo no tengo por qué negarle eso", contó.

Además sostuvo que Josimar nunca la ha agredido: “no, nada que ver, nunca me ha tocado ni nada, no ha sido agresivo conmigo. Nosotros terminamos porque no nos entendíamos, éramos muy jóvenes”, aclarando que no fue por infidelidad.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la denuncia por “abandono de hogar” que colocó en el año 2011. Ante esto, la madre de la hija mayor del salsero dijo: “no, yo me separé hace mucho tiempo de él, bueno si en algún momento tuvimos algún problema no fue por un tema de violencia familiar. No me ha agredido ni nada por el estilo, como pareja nada es de color de rosa, habremos discutido pero nada de manos ni nada”, indicó.

Por último, Milagros Aliaga resaltó que Josimar cuenta con todo su apoyo. “Él tiene todo mi apoyo, él es el papá de mi hija, no sé cuál sea el fondo de este asunto. No me gusta el circo, no me gusta que hablen de él porque es el papá de mi hija”, sentenció.