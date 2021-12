El programa ‘Magaly TV, La Firme’ conversó con el abogado de inmigración, Iván Guerrero, sobre la situación legal del salsero Josimar quien este sábado 11 de diciembre se casó con la cubana Yanira Cárdenas, pese a que ya se encuentra unido legalmente con la joven Michelle Moscol.

Según el letrado, el ‘rey de la salsa perucha’ habría incurrido en el delito de bigamia por lo que tendría repercusiones legales.

“Eso acá es un delito, esa persona es bígama. Sí, claro, es penado. Un matrimonio en cualquier parte del mundo es válido en Estados Unidos y si tú no te has divorciado, no puede volverte a casar, sino has cometido varios delitos”, comentó el abogado.

Y es que según las leyes del estado de Florida, el casarse con una persona estando ya casado, tiene una pena de cinco años de cárcel, o el pago de 5 mil a 10 mil dólares de multa. “Ella puso el divorcio y el esposo contestó que no se oponía al divorcio, eso fue en octubre, por algún motivo no le dieron el divorcio inmediatamente y el día 9 vuelven a aparecer otros documentos que son confidenciales, pero no veo decreto de divorcio”, reveló.

Por último, el experto en leyes de migraciones y de familia, señaló: “Para mí, esta persona sigue casada lo que refleja ahí es que siga casada, ahí no parece que lo hayan divorciado”.

TE PUEDE INTERESAR