Le arruinó el cumpleaños. Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para opinar sobre el saludo que le dedicó Gisela Valcárcel a su única hija Ethel Pozo, quien este 15 de diciembre cumplió 41 años.

La conductora de ‘Reinas del show’ manifestó en redes sociales lo siguiente: “Eres alguien dispuesta a dar todo por sus ideales pero sin discutir, para ti hay muchas cosas que no son negociables y he visto ese carácter desde tu adolescencia... Has sabido hacer tu nombre propio y construir cada día de tu hogar”, justo esta última frase fue la que criticó duramente la ‘Urraca’.

“Hablemos de que Ethel, la hija de la Gise, que dice que tiene nombre propio, bueno su madre, es su madre y dice ‘mi hija tiene nombre propio’, pero no Gise, ella sigue siendo la hija de Gisela Valcárcel, tratar de quitarle eso es para que trabaje mucho más. Tiene ella que labrarse todavía un nombre propio, pero aún le falta, de hecho, lo va a hacer, pero no ahora”, comentó inicialmente.

Para la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’, Ethel Pozo debería agradecer que es la hija de la dueña de la productora donde trabaja pues hay miles de personajes de la farándula con más talento que ella que no tienen la misma suerte.

“Todavía es la hija de Gisela Valcárcel porque todo lo que ha logrado en la vida lo ha tenido regalado (...) A todo el mundo no se le da eso, hay gente que nos ha costado muchísimo llegar a este punto, pero como ella es la dueña, está en la libertad, pero no pretendas que la consideremos con nombre propio, el talento todavía no se le ve, le faltan años luz, siempre la van a comparar con su madre y ha heredado casi todos los defectos de la madre”, añadió.

