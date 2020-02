Josimar continúa envuelto en la polémica por las declaraciones que recientemente hizo Gianella Ydoña en su cuenta de Instagram, donde no solo aseguró que sí se casó con el “rey de la salsa perucha”, sino que lo acusó de no comprarle “ni una media” a su pequeño hijo durante su viaje a Europa.

El salsero asistió al programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, que se transmitirá este domingo, e insistió en que no se casó con Gianella Ydoña.

“El matrimonio no se dio porque no se cumplieron con ciertos requisitos que pidió la iglesia, y ambos sabíamos que si no lo hacíamos quedaba invalidado. Es lo último que diré al respecto”, fue la contundente respuesta del salsero.

Asimismo, Josimar dejó entrever que las acusaciones de Gianella no son verdaderas:

“No voy a decir qué porque eso queda para mi espacio íntimo, pero mi familia y mis hijos saben que nunca llego con las manos vacías... y mucho menos para mis hijos”.

De otro lado, Josimar contó que lanzará dos orquestas de salsa. “Pronto relanzo la orquesta de salsa “A conquistar” bajo mi propio sello, y estoy en etapa de casting con mi nueva orquesta de salsa femenina “Las Incomprendidas”. Estoy muy contento porque mientras haya más exposición de nosotros en el mundo la industria crece. Hay muchos jóvenes a los que solo les falta un empujoncito para que su talento desborde más”.

Respecto a su participación en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, el “rey de la salsa perucha” dijo que no cocina tan bien como su madre: “No soy tan bueno como mi mamá, con quien llegué al programa, pero cuando he podido me he defendido. ¿Me han conquistado por el estómago? Digamos que en estos momentos la única que me sigue conquistando con la comida es mi madre”.

Este domingo 1 de marzo inicia la cuarta temporada de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, bajo la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. En el inicio de la temporada participarán la conductora Jazmín Pinedo y el salsero Josimar Fidel.

