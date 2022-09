El cantante Josimar volvió a acaparar esta semana las portadas de los medios de espectáculos y no precisamente por su carrera artística, y es que el artista peruano ha sido captado besando a su expareja María Fe Saldaña, pese a que aún está casado con la cubana Yadira Cárdenas.

Mientras todo hace indicar que el ‘Rey de la salsa perucha’ y la joven empresaria han decidido darse una segunda oportunidad, lo cierto es que esta relación siempre estuvo marcada por el escándalo.

¿Cómo empezó su romance?

Tras finalizar su matrimonio con Gianella Ydoña por presuntas infidelidades y violencia física por parte del artista, Josimar fue involucrado con la bailarina Angye Zapata en el 2019. La joven no solo confirmó que tuvo una relación con el salsero en el programa de Magaly Medina, sino que acusó a María Fe Saldaña de ser la tercera en discordia que provocó la ruptura.

Poco después, el intérprete de “El Aventurero” oficializó una relación con la joven empresaria ante las cámaras de “En boca de todos”. Ambos profesaban su amor públicamente e incluso llegaron a tatuarse sus nombres.

Josimar la llevó a vivir primero a una lujosa mansión en Las Casuarinas y luego a Asia. La relación marchaba bien e, incluso, el artista le pidió matrimonio en uno de sus conciertos virtuales, sin embargo, cuando estaban a punto de cumplir dos años de relación, Josimar se fue de gira a Estados Unidos sin fecha de retorno, dejando en el Perú a su pareja embarazada. Inmediatamente después se dejó ver cariñoso hasta con dos mujeres, y una de ellas aseguró haber pasado la noche con él.

Mientras María Fe Saldaña cumplía siete meses de embarazo, Josimar empezó a salir con la cubana Yadira Cárdenas, con quien finalmente se casó en diciembre del 2021, tres meses después de haberse comprometido.

Acusaciones de engaño:

Nueve meses después de contraer nupcias, el cantante peruano viajó a Colombia para realizar una serie de presentaciones, y aprovechó este viaje para reencontrarse con María Fe Saldaña, esto mientras su esposa se encontraba en Estados Unidos.

El programa “Magaly TV: La Firme” mostró imágenes del salsero brindando una entrevista a una radio en Bogotá, pero lo que más llama la atención es que María Fe fue presentada como la esposa de Josimar. Este ‘ampay’ habría afectado profundamente a la estilista cubana.

Oneivis Cruz, hermana de Yadira Cárdenas, salió al frente para arremeter contra Josimar y María Fe, y los acusó de haberse confabulado con el objetivo de lograr la residencia americana.

“Josimar es una persona narcisista, conoce alguien, la utiliza y una vez que esa persona ya no le sirve, te corta de su vida. (…) María Fe es la mujer que él necesita, una muchacha que no tiene cerebro, no tiene amor propio y que él la puede manipular a su antojo”, arremetió.

¿Reconciliación a la vista?

El último miércoles, 14 de setiembre, Josimar Fidel y la joven fueron captados por el programa “Magaly TV: La Firme” en situaciones cariñosas durante su viaje a México.

El salsero ignoró las explosivas declaraciones de la hermana de su aún esposa Yadira Cárdenas, quien lo acusa de haber abandonado a la estilista cubana después de obtener su residencia, y se lució besando a su expareja en un resort de Cancún.

VIDEO RECOMENDADO:

‘Giselo’ llora de emoción por sorpresa de su madre en su cumpleaños

Giselo llora de emoción por sorpresa de su madre