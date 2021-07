Jossmery 'culpa' a la PNP tras quedar sentenciada en “Reinas del show”: “No me suelto”

Luego de quedar sentenciada en la última gala de “Reinas del show” , Jossmery Toledo explicó porqué le cuesta tanto bailar sobre una pista de baile. Según la ex’tombita’, esto se debe a su pasado en la Policía Nacional del Perú.

“Creo que no me suelto porque he estado 11 años de mi vida en la institución, que es la Policia. Para mí todo esto es nuevo, es la primera vez que me presento en un programa. Siento que me falta un montón”, señaló la modelo a través de sus historias de Instagram.

Además de no acostumbrarse a las cámaras, la amiga íntima de Paula Manzanal detalló que su formación en la Policía hace que le cueste ‘mostrar’ ese lado divertido que hay en ella.

“Todavía siento las cosas más serias. En la institución tienes otra disciplina, otro carácter. Te dicen ‘no te rías’ o ‘¿de qué te ríes?’”, agregó.

Por último, afirmó que aún siente esa ‘policía’ que lleva dentro luego de un años de haberse retirado. Sin embargo, no descarta acostumbrarse con el pasar del tiempo a su nueva faceta televisiva.

“Todavía siendo que en vez de bailar estoy desfilando, como que me da vergüenza. Pero poco a poco me voy a ir adaptando”, concluyó Jossmery, quien se enfrentará en la próxima gala a Carla Rueda ‘Cotito’ para permanecer en el programa sabatino.