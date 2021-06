Jossmery Toledo no se calló nada y se refirió a la nueva relación sentimental que mantiene Paula Manzanal con Fabio Agostini. Y es que según la expolicía manifestó que no está de acuerdo con el romance, pero que respeta la decisión de su amiga.

Y es que la también modelo señaló que el español “no es un buen partido” para la rubia. Sin embargo, mencionó que no se meterá en su relación y que hasta saludaría si se lo cruza.

“Obviamente, mi amiga tiene para mucho más, yo siempre se lo he dicho, pero si le va bien, yo no me complico y si lo veo lo saludo”, comenzó diciendo.

“Yo respeto la decisión de Paula... En un principio obviamente le dije, porque yo soy de las personas muy directas, pero cada uno mira cómo va ser su futuro. Yo ya no me meto en eso porque es mi amiga y la quiero mucho”, agregó la exsuboficial.

Recordemos que hace algunos meses, Jossmery Toledo tuvo un “amorío” con Fabio Agostini, pero éste no terminó muy bien que digamos, ya que el español “la negó” en diferentes canales de televisión.

“Todos conocen su rivalidad entonces era obvio que me iba hablar mal de él, aunque le da ‘like’ a mis fotos con Fabio”, dijo Paula Manzanal.

