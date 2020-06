Jossmery Toledo acusó directamente a un agente de la PNP de filtrar sus fotos y videos íntimos en las redes sociales.

La expolicía, tras lamentar la violación a su intimidad, contó que se siente “vulnerada” y “humillada” por lo ocurrido y pidió dejar de compartir el material privado.

“No soy culpable de nada pero es inevitable sentirme triste, vulnerada y hasta humillada. Si te solidarizas conmigo solo te pido hacer lo correcto, no sigas compartiendo. No puedes quejarte de que las cosas están mal en la sociedad si tú también eres parte del problema”, escribió en sus historias de Instagram.

Culpa a policía

Jossmery Toledo aseguró que su expareja, un policía, fue quien filtró los videos y señaló que ese hombre no merece pertenecer a la PNP.

“Y al responsable, que ex pareja de hace 4 años miembro de la institución policial solo tengo que decirle que es un mal hombre, no merece llevar el uniforme de una gloriosa institución, yo sé que Dios y la justicia divina harán lo correcto”, expresó.

Asimismo, Jossmery Toledo agradeció los mensajes de apoyo: “Esto no me derrumbará, seguiré con mi rutina de ejercicios, seguiré siendo yo misma, este problema me hará más fuerte como muchos que he tenido”.

Fotos: Instagram Jossmery Toledo

VIDEOS RECOMENDADOS

Miss Colombia revela que le amputarán la pierna

Miss Colombia revela que amputarán su pierna - diario ojo