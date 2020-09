Jossmery Toledo estuvo como invitada especial en el programa “Magaly TV La firme” para comentar sobre el video íntimo suyo junto a Fabio Agostini que se habría filtrado en redes sociales. En dicho clip, la expolicía aparece con ropa interior en la habitación del modelo español.

Según la exsuboficial el romance con el exchico reality fue hace dos años y duró solo tres meses. Asimismo, comenta que tomará acciones legales contra él por vulnerar su intimidad.

“La verdad se ha vulnerado el derecho a mi intimidad, a mi honor como mujer y no es la primera vez que lo hace, entonces voy a tomar las acciones legales correspondientes, porque si lamentablemente yo lo hice con un ex de hace 5 años, ¿por qué no lo puedo hacer con un chico que duré tres meses? que no fue ni mi pareja y solamente por fama y por querer venir al Perú hace eso”, manifestó indignada.

Por otra parte, Jossmery asegura que conversó con Agostini para pedirle una explicación sobre esta situación. “Sí hablé con él, le dije por qué difundía ese video íntimo, le escribí a su Whatsapp. Me dijo: ¿De qué estás hablando? Estás loca, me estás atormentando, estoy en España con otra y tú estás de interesada escribiéndome. Y yo digo: ¿Qué le pasa? Lo único que le estoy diciendo es por qué está difundiendo un video íntimo”, finalizó.

