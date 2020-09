El programa “Magaly TV La firme” reveló el video privado de Jossmery Toledo y Fabio Agostini que se filtró días atrás.

En este video, la ex PNP aparece con ropa interior en la habitación del modelo español. Según Jossmery Toledo, el romance fue hace dos años y duró solo tres meses.

“No pensé que esto iba a llegar a más (...) justamente cuando yo subo un video con Mayra, él comienza a sacar ese video de hace dos años”, dijo Jossmery Toledo al respecto.

Asimismo, Jossmery Toledo explicó que era plenamente consciente de que era grabada: “Sí, claro, soy consciente y no hay delito si es que yo lo permito”.

También confirmó que existe más material. “La verdad que sí (se grabaron) porque no había pensado de las consecuencias que iba a traer”, expresó.

“Si lo ha conservado ese video de hace dos años, me imagino que también debe tener material íntimo ahí”, agregó.

Jossmery Toledo indicó que está segura que Fabio filtró el video: “La verdad es que no pensé que esto iba a traer consecuencias. Asumo, sí fue mi responsabilidad de que me haya grabado, pero no pensé de que él iba a ser -como dicen en España- un maricón en propagar estos videos íntimos”.





