La expolicía Jossmery Toledo vio las imágenes de la juerga de Yahaira Plasencia y Rodrigo González le preguntó su opinión.

Jossmery Toledo apoyó que la salsera quiera divertirse y dijo no ver nada de malo al respecto.

“En realidad qué te puedo decir. Las reuniones sociales ya cada uno lo hace, con sus amigos, con otras persona, ella también se quiere divertir y no hay nada de malo (...) En realidad las leyes la interpreta como cada quien la quiere”, sentenció.

Por otro lado, Jossmery Toledo contó no estar vacunada contra el coronavirus o COVID-19 y explicó que no ha logrado viajar a Miami porque no tiene Visa.

“Todavía no me he vacunado y ya me quiero vacunar para irme a Europa. Yo averiguaba y el rango de edad todavía no llegaba a mí. Yo no tengo Visa, por eso no he ido a Miami”.

Finalmente, Jossmery Toledo reveló que ya le ha dado el coronavirus o COVID-19, pero fue a inicios de la pandemia.

