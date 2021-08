Luis ‘Cuto’ Guadalupe le pidió a Tula Rodríguez ser su próxima invitada en su programa “La Fe de Cuto” en los viernes de Trome.

Tras tener a Melissa Klug, Luis ‘Cuto’ Guadalupe le dijo a Tula Rodríguez que es la elegida. “Tú me sabes muchas cosas amigo, ese es un problema”, le respondió la conductora de “En Boca de Todos”.

Por otro lado, Luis ‘Cuto’ Guadalupe indicó que quiere que Tula Rodríguez cuenta su lado más íntimo, entre esas cosas su viaje a Miami.

“Tú sabes que hay mucha gente que te sigue, yo quiero que estés en este lugar para que cuentes una etapa de cuando iba s a Corongo a comer tu rica pollada y sobre tu viaje a Miami”, señaló ‘Cuto’ Guadalupe.

Tras esta petición, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, Tula Rodríguez aceptó la propuesta pero con la condición de que ambos cuenten sus secretos.

“Hagamos una cosa, yo te cuento la etapa pero no con quien iba a acompañada. Yo te cuento todo y, si tú no me cuentas todo, lo cuento yo. Se quema uno, se quema dos”, añadió.

