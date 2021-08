Desde que apareció en la cuarta temporada de “De vuelta al barrio”, Vanessa Jerí, además de alborotar a los vecinos con su personaje Melody, ha evocado recuerdos en quienes siguen de cerca su carrera en el mundo del entretenimiento peruano que se inició hace dos décadas.

Si bien, todos la recuerdan por dar vida a Carola Olazo ‘La huequis’ en “Mil oficios” o Gwendolyn ‘Wendy’ Polar en “Así es la vida”, son muchos los que desean saber qué ha sido de ella, sobre todo porque estaba alejada de los estudios de grabación desde hace algunos años.

Aunque la actriz ha mantenido su vida privada alejada del ojo público, se sabe que está casada y tiene una hija. A continuación, te contamos todo sobre su relación con Raúl González, con quien llegó al altar.

La pareja se las ha arreglado para mantener viva la llama de su amor, pese a los constantes viajes que debe realizar Raúl Gonzáles por su trabajo. (Foto: Vanessa Jerí / Instagram)

LA HISTORIA DE AMOR DE VANESSA JERÍ Y RAÚL GONZÁLEZ

Aunque ninguno ha revelado detalles sobre su relación, se sabe que ellos se conocen muchos años, algo que habría iniciado cuando la actriz iba a alentar al equipo de sus amores: Alianza Lima, precisamente el club que puso en vitrina a Jefferson Farfán, quien tiene como representante a Raúl González, el responsable de su pase al PSV Eindhoven (2004) y al Shalke 04 (2008).

Pese a que no se tienen datos precisos de quién los presentó o cómo se conocieron exactamente, se sabe que desde el momento en el que decidieron iniciar un romance, ambos acordaron mantenerlo alejado de las cámaras, algo que les ha funcionado todo este tiempo.

Tras haber superado diversos obstáculos como mantener una relación a distancia, pues su trabajo como representante de varios futbolistas lo obligan a estar fuera del país, ellos decidieron dar el siguiente paso.

Vanessa Jerí y Raúl González se casaron en 2013, aunque no está confirmada la fecha exacta ni los detalles, incluso se rumoró que Marc Anthony había cantado sus temas en la fiesta privada, algo que desmintió la propia actriz. “No sé de dónde sacaron eso, es mentira. Las especulaciones siempre las tomo con buen sentido del humor, no me molestan”.

La actriz se ha declarado hincha de Alianza Lima. (Foto: Vanessa Jerí / Instagram)

El año 2019 nació su hija, quien no pudo ser conocida por su abuela materna, quien falleció. La actriz reconoció que esta etapa de su vida la ha llenado de mucha satisfacción y comparten roles con su esposo. “Tenemos una relación increíble, nos admiramos mucho. Es fantástico como padre y profesional. Siempre ha respetado mi trabajo y yo el suyo, y creo que la llegada de nuestra bebé ha fortalecido esta unión”, dijo a El Comercio.

“Mi hija tiene dos años, pero es una niña muy curiosa, inteligente, está riquísima. Raúl y yo estamos súper enamorados de ella, estoy feliz, fascinada. [Raúl es el] mejor padre que pude elegir para mi bebé”, añadió.

A inicios de 2020, Jerí y su esposo se lucieron en el Avant premier de la película “La Foquita: El 10 de la calle”. En aquella oportunidad, Raúl González señaló que junto a la madre de su hija optaron por no hablar sobre su vida privada desde que comenzaron. “Bueno, es una decisión de ambos, de llevar la relación con un perfil bajo, donde siempre nos hemos mantenido unidos, pero no hemos querido exponer nuestra relación porque no pensamos que era necesario y nos ha ido súper bien de esa manera”.

La actriz y su esposo en el avant premier de la película de Jefferson Farfán (Foto: Vanessa Jerí / Instagram)

En otra entrevista a Trome indicó que se enamoró de él porque es respetuoso de todo lo que hace y no es celoso. “Tengo una relación de tiempo con él y no encuentro palabras para describir la calidad de persona que es, quienes lo conocen saben lo que digo. Es un excelente hijo, padre, amigo, pareja, es A1, nos llevamos superbién desde el día uno, respeta mi trabajo y yo el suyo, por eso hicimos clic”.

“Nunca me han gustado los celosos y él comparte lo mismo, uno quiere tener una pareja para ser feliz, no para amarrarlo. Él tiene que respetar tu espacio y tú el suyo, que ambos compartan con sus amistades. Algunos ya ni salen porque se ponen celosos y eso me parece algo inmaduro y sonso”, contó.

Sin duda alguna, una relación que desde el primer momento se basó en el respeto, confianza, comunicación y lealtad.