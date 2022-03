Conoce su negocio. Las hermanas Serpa estuvieron en el podcast del youtuber ‘Chiquiwilo’, donde Claudia reveló cómo conoció a Jossmery Toledo y lo que le respondió cuando le pidió apoyo para promocionar su canción.

Claudia Serpa confesó que conoció a Jossmery en los camerinos del canal 4: “Yo la conocí en el canal cuatro, nos onocimos en un concurso y la pasamos superbién”.

A la cantante le cayó tan bien Jossmery, que decidió pedirle ayuda para promocionar algo y la ‘combatiente’ aceptó, pero todo cambió cuando Claudia le pidió apoyo con su última canción.

“Una vez me ayudó en una historia, pero luego para lanzar esta canción que es superimportante para lanzar mi carrera en la salsa, le pedí ayuda y me dijo, sí, corazón, son 700 dólares”, entre bromas, Claudia también añadió una queja: “Eso no se hace Jossmery”.

