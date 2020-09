Jossmery Toledo estuvo como invitada especial en el programa “El Reventonazo de la Chola” donde se animó a contar detalles de lo que fue su tormentosa relación con el futbolista Jean Deza y cómo ha cambiado su perspectiva de la vida desde ese suceso.

“No me esperaba todo esto (ser mediática), pero tengo que aprovechar para explayarme de todo lo que ha salido en televisión sobre mi. Sí, me he sentido vulnerable muchas veces, porque han hablado muchas que no son. Incluso cuando estaba en la policía, mis exenamorados se quisieron colgar de mi y todas estas cosas negativas me han servido de mucho”, comenzó contando.

Sin embargo, lo que llamó la atención de todo el público televidente, fue cuando la exsuboficial confesó que tenía planes de ingresar a la política en un futuro. “Me gustaría ser congresista más adelante. Me gustaría tratar de hacer ver a las chicas que mayormente se ha vulnerado el derecho de la mujer, como a mi que me han hecho de todo”, manifestó totalmente decidida.

Por otra parte, Jossmery aseguró que no piensa devolverle ninguna pertenencia al jugador de Binacional, pues eso no llega a compensar la humillación pública que tuvo que enfrentar.

“Tiene su pinta (Jean), pero para vacilarte no más (...) Calza igual que yo, 38, sus zapatillas me las pongo, no las voy a regalar. Me ha humillado y todo, y ¿Por qué tengo que entregarle sus cosas a él? Yo le pedí dinero, incluso hablé con su familia para que pague los gastos del departamento, los dos meses de alquiler”, finalizó.

Jossmery Toledo anuncia que quiere ser congresista - Ojo

