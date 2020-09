La expolicía y expareja del Jean Deza, Jossmery Toledo, está disfrutando de Máncora y desde ahí respondió si ya le escriben otros “galanes”.

Nada modesta, Jossmery Toledo reveló que varios chicos le están escribiendo, pero aseguró que quiere mantenerse soltera y tampoco desea salir con alguien-

“Yo con ninguno (chico reality estaría). Yo si estuviera en ese programa, no estaría con ninguno, entraría para competir, no para hacer relaciones. Ya no creo en el amor. Sí, me escriben un montón, pero no tengo ganas de salir con nadie”, dijo Jossmery Toledo.

Sin embargo, Magaly Medina le preguntó si es verdad que un seleccionado de fútbol le está coqueteando, a lo que Jossmery Toledo lo negó. “Yo que sepa no, no he encontrado nada en mi Instagram (nadie de la selección peruana)”.

“Yo por el momento estoy tranquila. Me gustan las personas que hacen deporte. No me gusta por la profesión, es la persona, porque he estado con policía y es la misma tontería”, remarcó.

