La expolicía Jossmery Toledo confirmó en “Amor y Fuego” que se hará un aumento de senos, a lo que ella llamó “arreglitos”.

“Ahora estoy pensando en hacerme unos arreglitos. Me voy hacer unos retoquitos y de ahí ya puedo viajar”, dijo Jossmery Toledo en entrevista.

Ella dijo ser natural actualmente, sin embargo, señaló que le gustaría tener más senos. “Si, estoy viendo si me opero los senos. Yo no tengo siliconas, son míos, propios los que tengo”.

Al respecto, Rodrigo González “Peluchín” le sugirió que no se haga nada, pues la veía perfecta tal como está. “¿Por qué quieres más? Yo te he visto y me parece que estás perfecta”.

Por otro lado, Jossmery Toledo acotó estar soltera y sin ningún galán de por medio. “Acá estoy súper tranquila, no estoy pasando el rato con nadie”.

