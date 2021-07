Jossmery Toledo fue convocada por la producción de “Reinas del show” para participar del reality de baile. Tras cuatro semanas y una sentencia, la modelo se animó a revelar que tiene “un saliente”.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, la modelo Jossmery Toledo confirmó que está saliendo con alguien; sin embargo, no se animó a contar detalles sobre su pretendiente.

“Yo si tengo mi saliente, pero no voy a estar diciéndolo. Entonces, como que cada uno está en sus cosas”, manifestó la participante de “Reinas del show”, quien tuvo como invitada a Shirley Arica en su presentación del último sábado.

“¿Si es futbolista? No sé, puede ser basquetbolista, voleibolista. Mi saliente va a estar bien lejos, en otro pais, acá no, no hay forma. Yo respeto, pero obviamente no podría estar acá porque hay bastante ‘sapo’”, añadió Toledo.

Jossmery Toledo sobre Shirley Arica

Por otro lado, tras superar la sentencia triple, donde se enfrentó a Janet Barboza y Paula Manzanal, Toledo aseguró su permanencia en el reality sabatino, por una semana más, gracias a su performance. Quienes competirán por su continuidad esta semana son: Jazmín Pinedo y La Pánfila.

