La influencer y exsuboficial de Policía Nacional del Perú, Jossmery Toledo, anunció por todo lo alto que pronto estará viajando a Europa, siguiendo los pasos de su ‘amiga’ Paula Manzanal.

En declaraciones a Trome, la modelo reveló que en el mes de octubre se irá al ‘viejo continente’, pero sin ‘padrinos’ de ningún tipo. Toledo resaltó que ella viajará “con su plata”, por lo que se ríe de las especulaciones de que tiene un millonario ‘sugar daddy’.

“Trabajo y ahorro para darme mis gustos (...) el viaje que haré será con mi plata”; aclaró.

Dijo que su viaje estará programado después que se ponga la segunda dosis de la vacuna Pfizer.

Por qué Jossmery Toledo se fue a Chincha para vacunarse con Pfizer

La exPNP Jossmery Toledo admitió que se trasladó a Chincha para conseguir la dosis de la vacuna Pfizer. A través de Instagram, explicó que lo hizo porque quiere viajar a Europa, pues en Lima solo están aplicando la vacuna de Sinopharm.

“Si bien es cierto yo me fui a Chincha a vacunarme con la Pfizer porque tengo motivos de viaje, ya que se sabe la Sinopharm no permiten en algunos países de Europa, entonces como yo pienso viajar, tuve que vacunarme sí o sí con la Pfizer, así que yo me fui a Chincha y me vacunaron”, explicó.

