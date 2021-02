La modelo Jossmery Toledo enfrentó las críticas que algunos usuarios han realizado contra su figura, comparándola con un fisicoculturista por su estilo de vida saludable.

A través de Instagram, Jossmery Toledo contó a sus seguidores que no se pesa muy seguido, sino que solo se dedica a comer sano y hacer deporte.

“Yo no soy de medir mi límite de grasa ni mucho menos pesarme a cada rato, como muchas que se obsesionan con el peso”, explicó la ex PNP.

La modelo comentó que muchos piensan que es fisicoculturista, pero cuando la conocen cambian de opinión:

”A mí se me hace muy difícil subir, voy a ver si es que he aumentado masa muscular porque eso es lo que me interesa en estos momentos, depende de sus objetivos. Algunas personas me dicen ‘Jossmery, pero te veo como fisicoculturista’, y en realidad cuando ustedes me conozcan en persona, o las personas que ya me conocen, no soy tan robusta, tan chapada; no”.

Asimismo, Jossmery Toledo pidió que no la comparen con el superhéroe Hulk: “Yo soy delgada, tengo que presionar, hago presión a algunos músculos para que se noten un poco mejor, pero no se alarmen ni nada por el estilo, no soy Hulk”.

“Me voy súper bien (...) A mí me encanta estar así, marcada”, sentención.

