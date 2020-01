Tras ganar fama por sus publicaciones en la aplicación Tik Tok, la suboficial Jossmery Toledo, fue acusada de cobrar hasta 1,000 dólares por compartir historias en Instagram, según informó el programa “Magaly TV La Firme”.

“La historia de Instagram está a mil dólares. Yo les puedo hacer un descuento de hasta 800 dólares y si ustedes quieren que les gire recibos por honorarios, el IGV es aparte. Sino el trato puede ser al cash”, se le escuchó decir a una mujer de nombre Dionne, quien es manager de Jossmery.

Y es que la suboficial no se quedó callada y respondió fuerte y claro tras la emisión de la nota emitida por el programa de la popular ‘Urraca’.

“Yo me siento tranquila con ustedes, porque los regalos que me hicieron llegar los recibí con mucho amor y sin cobrarles un sol, y lo seguiré haciendo como siempre. Ahora, si dicen que cobro 1000 dólares, creo que debo ser millonaria ¿no? y no vivir en San Juan de Lurigancho, en zona roja”, escribió Toledo mediante sus redes sociales.

Asimismo, Jossmery Toledo expresó que su actual representante y ella, ya sabían que estaba siendo grabadas, es por ello que deciden inflar de esa manera los precios.

“Mi representante Dionne dijo esos precios porque ya sabía que la grababan, porque sospechosamente días atrás me querían contactar para hacerles una entrevista, cosa que no puedo declarar por el momento y menos lo haría para ese programa”, finalizó tajantemente.

