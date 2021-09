La exPNP Jossmery Toledo admitió que se trasladó a Chincha para conseguir la dosis de la vacuna Pfizer. A través de Instagram, explicó que lo hizo porque quiere viajar a Europa.

Y como en Lima Metropolitana están aplicando la vacuna Sinopharm a los mayores de 25 años, Jossmery Toledo decidió ir a Chincha para que la vacunen con Pfizer.

“Si bien es cierto yo me fui a Chincha a vacunarme con la Pfizer porque tengo motivos de viaje, ya que se sabe la Sinopharm no permiten en algunos países de Europa, entonces como yo pienso viajar, tuve que vacunarme sí o sí con la Pfizer, así que yo me fui a Chincha y me vacunaron”, explicó.

No obstante, Jossmery Toledo animó a sus seguidores a continuar vacunándose con Sinopharm si no tiene planes de viaje: “Normal se pueden vacunar con la Sinopharm, la cosa es que se vacunen todos”.

La exPNP hasta se animó a dar consejos a los usuarios para conseguir la vacuna de Pfizer.

