Jossmery Toledo estuvo como invitada en el programa ‘Mujeres al Mando’ donde fue consultada por las constantes burlas de Paula Manzanal, quien dijo que ella no puede ser considera una ‘chica Tulum’ “porque no es una chica fina”.

“¿Es cierto que Paula Manzanal te enseñó a tener clase?”, le preguntó Karla Tarazona, a lo que la expolicía respondió: “y nunca entendí que era una chica fina, (Paula) no ha explicado que es una chica fina”.

En ese momento, Thais Casalino intervino y comentó que para ella “una chica fina” es “una chica educada, que se preocupa por sus estudios, por su corazón”.

Jossmery estuvo de acuerdo y dijo que ella también es fina. “Entonces soy una chica fina, así sea de donde sea, haya salido del distrito de donde sea, yo tengo valores y nadie me lo va a quitar”, sentenció.

La influecer dijo también que está orgullosa de usar chanclas con media, pese a las burlas de Paula: “No (no me molesta), siempre he andado así, en mi casa, en mi barrio, yo soy de barrio. No me avergüenzo de hasta de ir a comprar algo en pijama”.

Finalmente dijo que Paula Manzanal era solo compañera de trabajo.

“Yo pensaba a llegar a una amistad, pero creo que ya no”, agregó.

