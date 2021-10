Mientras Paula Manzanal y Macarana Gastaldo se vienen peleando públicamente, Jossmery Toledo metió su cuchara y le habrían hecho una advertencia a la primera de la segunda.

“Amor y Fuego” lanzó el adelanto de su programa para este viernes y en la misma Jossmery Toledo asegura que Macarena Gastaldo tiene todas las pruebas de las declaraciones que da, al parecer entre ellas, haber dicho que Paula Manzanal se dedica a la prostitución.

“Pregúntele a Maca que tiene todo. Está esperando que le hinque más para que ella ya pues no”, dijo Jossmery Toledo para las cámaras de “Amor y Fuego”, advirtiendo así a Paula Manzanal.

Macarena Gastaldo arrepentida

Durante el programa “Amor y fuego” del miércoles 30 de septiembre, la modelo Macarena Gastaldo se mostró arrepentida de acusar a su examiga Paula Manzanal de ejercer la prostitución en Europa.

“Uno las cosas las dice de enojado. Yo puedo decir miles de cosas enojada [...] parecía una pelea de callejoneras de barrio que me dio asco, la verdad, me dio asco y por eso me arrepiento de eso, Gigi”, dijo la modelo argentina.

TE PUEDE INTERESAR