La guerra continúa entre Macarena Gastaldo y Paula Manzanal, luego de que se insultaran públicamente en el programa ‘Amor y Fuego’. Esta vez, la modelo argentina denunció que la madre de Paula, Ana Sarmiento, le armó un escándalo en un restaurante del distrito de San Isidro y la agredió físicamente.

“Me dobló la mano, estoy rasguñada con la uña toda rota, tengo la uña en carne viva”; denunció, entre lágrimas, Macarena. El hecho ocurrió el último miércoles por la noche.

Indicó que también le lanzó una copa de vidrio en la cara y “casi la desfigura”.

“Agarra una copa de vidrio, me la quiere tirar en a cara y mis amigos le agarran la mano (...) Casi me tira la copa en la cara, te juro que estoy... estoy traumada porque si me hubiera tirado eso ahora estaría desfigurada”, comentó.

Por ello, ha decidido denunciar a la madre de Paula Manzanal ante la comisaría por agresión.

“Llego, saludo a una amiga, me voy a sentar a mi lugar y la señora viene toda borracha y me dice: ‘deja de estar hablando de mi hija’, que no se que, ‘put...de mierda’. Me empieza a insultar”, sostuvo.

“Parecía una callejonera”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR