¡Fuertes declaraciones! Macarena Gastaldo no se calló nada y arremetió contra Paula Manzanal, a quien tildó de “huachafa” por mostrar siempre en redes los lujos de los que goza. Asimismo, le advirtió que deje de referirse mal sobre ella, pues tiene muchas “pruebas” que la dejarían mal parada.

“Le dije su verdad en su cara. Mejor que no siga opinando cosas negativas de mí, porque quizás hay que hacerle acordar de todo lo que hablaba conmigo. Hay cosas que le podrían afectar si las muestro, pero no soy ese tipo de personas, pero para defenderme haré lo que sea”, comenzó diciendo.

“Me parece tan huachafa que ande mostrando lujos. Llegué a la conclusión de que tiene síndrome de inferioridad y hace todo eso. ¿Por qué no muestra quién la lleva de viaje?, ¿Por qué no muestra su vida solitaria?, ya que ningún hombre la oficializa”, agregó.

En ese sentido, la modelo argentina sorprendió al señalar que la expareja de Fabio Agostini tuvo problemas con la policía en Estados Unidos, motivo por el que le habrían quitado la visa.

“Ella me dijo que no podía entrar (a Estados Unidos). Me enteré de un rumor de ella, dicen que la policía le había quitado su visa. Se los dejo a su criterio, pero mejor aún… la reto a que muestre su visa o que visite los Estados Unidos. Tanto que le gusta viajar, pues la reto a que vaya a Miami”, finalizó diciendo a Trome.

