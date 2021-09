¿Será posible? Karen Schwarz sorprendió a sus miles de seguidores al confesar que desde hace varios días presenta síntomas de embarazo, a pesar de haberse ligado las trompas luego del nacimiento de su segunda hija Cayetana.

Y es que a través de sus historias de Instagram, la conductora de televisión explicó cuáles son los malestares que ha sentido y que la harían tener estas sospechas.

Frente a ello, la ex Miss Perú explicó que tiene sus dudas sobre que esté gestando, pues ella se realizó un método anticonceptivo radical hace algún tiempo. Sin embargo, consultó a sus seguidoras si alguna vez han quedado embarazadas pese a haberse hecho una ligadura.

“Tengo mucho sueño, con nauseas, sin ganas de comer... (embarazada) no, estoy ligada, no hay forma, pero así me siento”, comenzó diciendo.

Asimismo, dijo que estos síntomas podrían deberse a algunos medicamentos que ha estado tomando últimamente, pero que para descartar cualquier posibilidad, asistirá a una consulta con su ginecólogo.

“Deben ser las pastillas que estoy tomando, es lo más seguro. ¿Les ha pasado que estando ligadas han salido embarazadas? Bueno, les quiero contar que acabo de hablar con mi ginecólogo y me ha dicho que vaya el lunes a una consulta”, agregó.

