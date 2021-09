¡No la sueltan! Sheyla Rojas sorprendió a propios y extraños al compartir mediante sus redes sociales, unos videos donde se le puede apreciar utilizando un sombrero muy similar al que suele usar Pedro Castillo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo publicó lo que fue su lujoso paseo por las calles de México junto a su amiga.

Esta vez, la exchica reality se volvió tendencia en las redes por lucir un outfit un poco más de campo, haciendo referencia a los vaqueros de la zona en la que se encuentra residiendo.

Este detalle no fue pasado por alto por los usuarios, quienes no dudaron en comparar a Sheyla Rojas con el actual presidente de la República, Pedro Castillo, quien siempre viste con un sombrero de paja como sello característico.

