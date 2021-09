La conductora Karen Schwarz enfrentó las críticas de algunos usuarios de Instagram tras preguntar a sus seguidores qué opinaban de ella.

Un cibernauta no dudó en llamarla “antipática”. Para sorpresa de todos, Karen Schwarz admitió que es “antipática” y enumeró otros de sus defectos:

“¿Si soy antipática? Sí, soy antipática a veces. Me molesto también, me río mucho, soy querendona, bastante, impuntual también. la verdad es que soy de todo un poco”, dijo la conductora.

De otro lado, Karen Schwarz aseguró que no es una persona sobreprotectora con sus hijas y con Ezio Oliva:

“Soy cero sobreprotectora con mi esposo, con mis hijas, me gusta cuidarlos, sí, me gusta estar pendiente de ellos, pero yo a mis hijas puntualmente las dejo ser, que ellas descubran cada pasito que dan”.

Asimismo, Karen Schwarz reveló que no es una mujer orgullosa y suele dar varias oportunidades antes de decepcionarse: “No me considero orgullosa para nada, sí siento que doy muchas oportunidades y cuando ya como a la décima me hiciste añicos el corazón y me destruiste, prefiero omitirte de mi vida, como que no existes”.





Fuente: Instagram Karen Schwarz

