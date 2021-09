La guerra se armó entre Macarena Gastaldo y Paula Manzanal. Ambas modelos se dijeron de todo en la reciente edición de ‘Amor y Fuego’, donde Rodrigo González y Gigi Mitre hicieron de intermediarios.

Todo comenzó cuando la argentina retó a Paula a viajar a los Estados Unidos tras revelar que presuntamente la policía le había quitado su visa. Paula, al escuchar sus declaraciones, le escribió a ‘Peluchín’ para confirmar que ya renovó su ESTA (Permiso de viaje para entrar en Estados Unidos /Electronic System for Travel Authorization).

Además, Manzanal dejó entrever que Macarena estaría metida en drogas, pues la retó a hacer una prueba antidoping.

“Ya renové mi ESTA, cuando llegue se la mando, mañana probablemente. Yo acepto su reto, vamos haber si ella acepta el mío. Me sorprende que diga que yo no tengo novio, cuando a ella solo le conocen puros peches. Sé que ha perdido muchas amistades este año, no le queda nadie, me da un poco de pena. Ojalá que aprende que las drogas el sexo y el alcohol no lo son todo. Así como ella me reta con actualizar mi visado yo la reto a que se haga una prueba de antidoping”, fue el mensaje de Paula que leyó Rodrigo González.

Macarena Gastaldo no se quedó callada y arremetió: “espero que la prostitución en Europa le esté yendo muy bien”.

Paula Manzanal y Macarena

