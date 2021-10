¡SALE AL FRENTE! La expolícia Jossmery Toledo no se queda callada y salió con todo a responderle a la mamá de Paula Manzanal, Ana Sarmiento, quien hace unos días la amenazó públicamente en sus redes sociales.

En la última edición de “Amor y Fuego”, la exparticipante de “Reinas del Show” aseguró que no le causan miedo las advertencias de la progenitora de la “Chica Tulum”.

“Yo respeto a la señora porque tiene su edad y porque es señora. Es mamá y no tengo nada que decirle”, declaró en exclusiva para las cámaras de “Peluchín” y Gigi Mitre.

“No me causa miedo ¿no? Si la señora lo ha hecho públicamente eso queda registrado”, agregó la influencer.

Por último, la expareja de Jean Deza afirmó que no se amilana con las amenazas porque cuando estaba en la PNP no le temía a los criminales. “Si en la Policía no he tenido miedo a los delincuentes, menos a ella”, acotó.

Mamá de Paula Manzanal amenaza a Jossmery

Al parecer, la señora Ana Sarmiento, madre de Paula Manzanal no está arrepentida de la pelea que protagonizó con Macarena Gastaldo. Ahora utilizó sus redes sociales para amenazar a la expolícia Jossmery Toledo.

“Esa tomba de quinta, que se cuide porque de verdad yo me voy a poner más brava que mi hija, mi hija si es bien lady, yo sí no. A mí se me sale el rico san Juan de Lurigancho, yo soy de Zárate porque ahí nací”, expresó en su red social.

