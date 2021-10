Al parecer, la señora Ana Sarmiento, madre de Paula Manzanal no está arrepentida de la pelea que protagonizó con Macarena Gastaldo. Ahora utilizó sus redes sociales para amenazar a la expolícia Jossmery Toledo.

En la última edición de “Magaly TV, La Firme” de este viernes 1 de octubre, se conoció las fuertes declaraciones que expresó la progenitora de la modelo peruana contra la exsuboficial.

“Esa tomba de quinta, que se cuide porque de verdad yo me voy a poner más brava que mi hija, mi hija si es bien lady, yo sí no. A mí se me sale el rico san Juan de Lurigancho, yo soy de Zárate porque ahí nací”, se le escucha decir.

¿Qué dijo Magaly tras escuchar las fuertes palabras de la mamá de Paula?

Ante esto, Magaly Medina no se quedó callada y se mostró en contra de las fuertes palabras de la progenitora de Paula.

“Esta bien se le sale el San Juan del Lurigancho, pero yo creo que uno puede nacer en cualquier lugar... pero eso no nos hace baratas... señora ubíquese. Eso de intentar bofetear a una persona, hacerle un escándalo en un restaurante, intentar romperle una copa de vino en la cara a alguien, eso no habla bien de nadie, eso habla de falta de educación, eso habla de falta de modales”, comentó en un inicio.

“Cómo una mujer se va a rebajar a hacer un espectáculo gratuito, a intentarle pegar a una mujer solo por lo que dijo, yo creo que esas cosas se solucionan de otra manera, no así... Dos mujeres trenzadas jalándose los pelos en el piso. ¡Qué feo espectáculo! Eso no le hace nada bien al movimiento de nosotras las mujeres”, añadió.

