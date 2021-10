¡Sigue la guerra! Macarena Gastaldo no se quedó tranquila y este viernes 1 de octubre volvió a acudir a la comisaría del distrito de Miraflores para ampliar su denuncia por agresión física en contra de la mamá de Paula Manzanal.

La modelo argentina estuvo enlazada con el programa “Amor y Fuego” donde indicó que en el acta policial no habían puesto que la progenitora de la influencer peruana le lanzó una copa de vidrio en la cara.

“La señora me tiro el vaso de vidrio, cuando me fije en la denuncia original no estaba presente y me comuniqué con el suboficial de la dependencia de Miraflores y me dijo que acerque a la dependencia para constatar eso para poder agregarlo”, comentó en un inicio.

“Yo no voy a dejar que su madre venga a tirarme un vaso de vidrio en la cara y hacerme todo ese show que me hizo (...) Se está tratando de justificar los golpes (...) No me esperaba la reacción de la señora que parecía una delincuente, arriba de la mesa, fue horrible”, agregó muy molesta.

La mamá de Paula Manzanal, habría agredido físicamente a la modelo argentina en un restaurante de San Isidro.

