El cantante de cumbia Angelo Fukuy se contagió de Covid-19 y tuvo que cancelar todas sus presentaciones debido a su estado de salud, así lo reveló el cómico Arturo Álvarez.

El artista concedió una entrevista a un medio local y reveló que el líder de “Zona Libre” se encuentra delicado y presenta fuertes síntomas del Coronavirus.

“El señor Angelo Fukuy que es un artista que respeto, es un gran ser humano, buena persona, está pasando por un momento delicado. Lamentablemente les doy la noticia que ha presentado un cuadro de Covid-19″, contó Arturo en un inicio.

“Él estaba recuperándose, el doctor le había indicado que sí podía hacer el show, pero hoy (ayer) que lo llamé en la mañana me dijo que estuvo un poquito mal. Ha estado un poco delicado y el doctor dijo que no podrá participar del show. Yo no vendo gato por liebre y como ‘El musical del humor’ está anunciado con Arturo Álvarez, Angello Fukuy y la animación de Paolita del Perú, lo hemos postergado”, añadió.

Por último, Arturo Álvarez se mostró optimista con respecto a la salud del cumbiambero. “Yo siempre me hago las pruebas. Angelo es quien sí está pasando por un momento delicado, pero no dramaticemos las cosas, él tiene muchas agallas”, sentenció.

