La expareja de Cristian Domínguez no considera una mala idea el congelar sus óvulos y reveló que tiene muchas amigas que lo han hecho. Además respondió a Milena Zárate y su comentario de que ‘La Chabelita’ aún no estaría madura para ser mamá

¿Estaría en tus planes congelar tus óvulos como han hecho otros artistas?

“No sería mala idea congelar mis óvulos porque yo prefiero estar más preparada psicológicamente y disfrutar un poco más la etapa en la que estoy ahora, tengo varias amigas que lo han hecho”, Isabel Acevedo también comentó saber sobre los riesgos de tener hijos a una edad avanzada y por ello no ve mala la idea de hacerse este procedimiento.

La ‘Chabelita’ además dijo que sí sabe cocinar y conquistar por el estómago es una de sus especialidades: “A mí me gusta engreír a mi pareja por el estómago, me gusta cocinarle, prepararle el desayuno”.

Milena Zárate dijo que Isabel Acevedo aún no estaría lista para ser madre porque le falta madurar y ‘La Chabelita’ dijo: “Actualmente, no me siento en una etapa para ser mamá, siento que mi edad perfecta sería a los 34 o 35 años. Ahora quiero vivir, conocer, trabajar y tener cosas más estables y, a partir de eso, ya podría tener un bebe”.

