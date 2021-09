¡Fuertes declaraciones! Isabel Acevedo no se quedó callada y descartó completamente la posibilidad de ser nuevamente la coreógrafa de la agrupación Puro Sentimiento, donde el dueño es su ex Christian Domínguez, y ahora su nueva pareja, Pamela Franco, forma parte del grupo de cantantes.

“Yo creo que es un tema del pasado porque también obviamente ¿Quién es el dueño? ¿Quiénes están ahí? O sea van a querer involucrarnos de todas maneras y ya estoy tranquila trabajando aquí”, comenzó diciendo.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que la bailarina dijo no estar enterada de que la exintegrante de Alma Bella ahora formaba parte de la agrupación de cumbia.

“No tengo tiempo para nada la verdad... Lo que pasa es que ya es un tema pasado, yo conozco a todas las integrantes, son mis amigas... No sé, yo me he quedado en la época de Thamara, de Estrella Torres, y ahorita no sé quiénes están y quiénes no, por eso”, finalizó.

